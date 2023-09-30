Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению реки Енисей занял два дня. Корабли шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с БДК «Вице-адмирал Кулаков» со средней скоростью около 10 узлов. Средний морской танкер «Сергей Осипов» остался выполнять задачи на рейде порта Диксон.

Корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и спасательного буксирного судна «Алтай» под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вчера прибыли в порт Дудинка.

Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению реки Енисей занял два дня. Корабли шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с БДК «Вице-адмирал Кулаков» со средней скоростью около 10 узлов. Средний морской танкер «Сергей Осипов» остался выполнять задачи на рейде порта Диксон.

Североморцев встречали руководители Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинки и Норильска. После встречи они провели рабочее совещание с командованием арктической группировки по организационным вопросам пребывания корабельной группировки Северного флота на Таймыре и совместных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, Северная Земля.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, сообщает пресс-служба СФ.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480348@egNews