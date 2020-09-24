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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 09:30

Арктическая группировка Северного флота прибыла в залив Креста Берингова моря

Арктическая группировка Северного флота, действующая под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, вчера прибыла в залив Креста в Беринговом море. Корабли встали на якорь в акватории залива неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

В ближайшее время моряки Северного флота продолжат в данном районе работу по изучению мест побережья, доступных для высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий. Такая работа североморцами в заливе Креста уже проводилась в 2018 году.

Накануне, 20 сентября, силы Северного флота, действующие в районе Чукотского полуострова, завершили проведение учения по обороне российских территорий и разрешению кризисных ситуаций в Арктике в районе бухты Провидения.

Морские пехотинцы Северного флота провели тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Урелики, а также отработали взаимодействие с дальневосточными пограничниками в районе мыса Чаплина в ходе проведения рейдовых действий в Арктике.

По завершении выполнения задач учения техника и личный состав морской пехоты Северного флота погрузились на борт большого десантного корабля «Кондопога».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 4,5 тысячи морских миль.

 

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