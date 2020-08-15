Арктическая группировка Северного флота приступила к проходу по реке Енисей

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вошли в русло реки Енисей и приступили к проходу вверх по течению до порта Дудинки. В составе группировки — большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец».

Спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов» и морской тральщик «Владимир Гуманенко» остались на рейде порта Диксон – самого северного посёлка на континентальной части России.

Проход по речному фарватеру проходит в штатном режиме. Несколько лет назад БПК «Североморск» стал первым кораблём первого ранга, совершившим проход по Енисею.

Завтра основные силы арктической группировки придут в Дудинку. Там они проведут тренировку, а затем и учение под названием «Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье».

Как сообщает пресс-служба СФ, в девятый арктический поход группировка кораблей вышла из главной базы Северного флота – города Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1200 миль .

После отработки межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр североморцы продолжат плавание по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря.

Завершение похода и возвращение арктической группировки Северного флота в Североморск ожидается во второй половине октября.

Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполнят ряд исследований и наблюдений в морях Арктики на Северном морском пути.