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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.20 08:45

Арктическая группировка Северного флота приступила к проходу по реке Енисей

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вошли в русло реки Енисей и приступили к проходу вверх по течению до порта Дудинки. В составе группировки — большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец».

Спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов» и морской тральщик «Владимир Гуманенко» остались на рейде порта Диксон – самого северного посёлка на континентальной части России.

Проход по речному фарватеру проходит в штатном режиме. Несколько лет назад БПК «Североморск» стал первым кораблём первого ранга, совершившим проход по Енисею.

Завтра основные силы арктической группировки придут в Дудинку. Там они проведут тренировку, а затем и учение под названием «Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье».

Как сообщает пресс-служба СФ, в девятый арктический поход группировка кораблей вышла из главной базы Северного флота – города Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1200 миль.

После отработки межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр североморцы продолжат плавание по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря.

Завершение похода и возвращение арктической группировки Северного флота в Североморск ожидается во второй половине октября.

Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполнят ряд исследований и наблюдений в морях Арктики на Северном морском пути.

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