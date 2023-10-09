Арктическая группировка Северного флота приступила к завершающему этапу похода по морям Северного Ледовитого океана

Сегодня боевые корабли и суда обеспечения арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода, вошли в Баренцево море и приступили к завершающему этапу двенадцатого похода по морям Северного Ледовитого океана.

Арктическая группировка в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большего десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксирного судна «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» прошла пролив Карские ворота.

В настоящее время североморцы под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева действуют в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля, где отработают комплекс учений по обеспечению безопасности плавания в морской экономической зоне Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СФ, очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, Северная Земля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481524@egNews