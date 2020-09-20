Арктическая группировка Северного флота продолжила движение на Восток

Корабли и суда арктической группировки Северного флота в связи с неблагоприятными метеоусловиями вчера снялись с якорных стоянок в районе мыса Ванкарем в Чукотском море и продолжили движение на Восток в соответствии с планом похода.

В ходе плавания вдоль Чукотского полуострова моряки Северного флота продолжат работу по изучению мест побережья, доступных для высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий.

Такая работа североморцами уже проделана на архипелагах Новая и Северная земля, на полуострове Таймыр и побережье моря Лаптевых, а также в других районах Арктики.

Ранее силы и войска Северного флота отрабатывали рейдовые действия на Чукотском полуострове осенью 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 4 тысяч морских миль.