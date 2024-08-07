Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение в Баренцевом море

Корабли арктической группировки Северного флота, которая действует под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в восточных районах Баренцева моря, провела комплексное учение по противолодочной обороне в районах, близких к трассе Северного морского пути.

В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приёмы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля во взаимодействии с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. В ходе учения экипаж противолодочного вертолёта Ка-27 осуществлял поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических буёв, а также с использованием опускаемой гидроакустической станции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12524254@egNews