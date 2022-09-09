Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение в районе трассы Северного морского пути

Корабли арктической группировки Северного флота, которая действует под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в восточных районах Карского моря, провела комплексное учение по противолодочной обороне в районах, близких к трассе Северного морского пути.

В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля во взаимодействии с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. В ходе учения экипаж противолодочного вертолёта Ка-27 осуществлял поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических буёв, а также с использованием опускаемой гидроакустической станции.

На завершающем этапе учения экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил практические стрельбы реактивными бомбомётными установками, а также отработал применение торпедного и ракето-торпедного вооружения по имитированной подводной цели электронными пусками.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений в ходе учения по противовоздушной обороне отряда кораблей, находящегося на переходе морем.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». В районах, близких к трассе Северного морского пути, корабли и суда арктической группировки Северного флота проводят ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны арктических островных территорий. Одним из таких мероприятий стало учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой платформы «Приразломная» в акватории Баренцева моря, состоявшееся в конце прошлого месяца, которое моряки Северного флота провели во взаимодействии с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437503@egNews