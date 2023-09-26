Арктическая группировка Северного флота провела учение на самой северной континентальной точке в Арктике

Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

С подразделением антитеррористической деятельности арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота проведено комплексное учение антитеррористической направленности в районе мыса Челюскин – самой северной континентальной точке в Арктике.

Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Александр Отраковский». Экипаж БДК занял район для высадки десанта способом на упор, и в установленные нормативы успешно осуществил выгрузку техники и личного состава.

После высадки с десантного корабля на необорудованное побережье морские пехотинцы провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

Военнослужащие Северного флота отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма, а также по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479959@egNews