Арктическая группировка Северного флота провела учение по противовоздушной обороне в районе трассы Северного морского пути

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, которая действует под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, провела комплексное учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии – комплексов АК-630.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы, а также выполнена постановка аэрозольной защиты отряда кораблей и судов обеспечения.

Учение проходило в сложных погодных условиях при сильном порывистом ветре.

После проведения практических зенитных стрельб, корабли вступили в морской бой с условной группировкой надводных сил противника и нанесли ей поражение артиллерийским огнём.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». В районах, близких к трассе Северного морского пути, корабли и суда арктической группировки Северного флота проводят ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны арктических островных территорий. Одним из таких мероприятий стало учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой платформы «Приразломная» в акватории Баренцева моря, состоявшееся в конце прошлого месяца, которое моряки Северного флота провели во взаимодействии с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437375@egNews