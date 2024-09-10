Арктическая группировка Северного флота развёрнута в восточных районах Северного Ледовитого океана

В рамках учения «Океан – 2024» Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В рамках учения «Океан – 2024» Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учётом современного характера вооруженной борьбы на море.

В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277812