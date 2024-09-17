Арктическая группировка Северного флота совершила переход в северную часть Тихого океана

Арктическая группировка Северного флота, возглавляемая большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», совершила переход в северную часть Тихого океана. Корабли и суда Северного флота заняли места якорных стоянок в Заливе Креста в Беринговом море Тихого океана.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли около 6000 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, Моря Лаптевых. Прошли Енисеем до порта Диксон, где провели тактическое учение по разрешению кризисной ситуации в Арктике.

Часть маршрута проходила в ледовоопасных районах - в проливах Велькицкого, Санникова, Лонга и Берингова полива. Моряки-североморцы в районе острова Врангеля в Чукотском море прошли в сопровождении, одного из самых больших и мощных ледоколов в мире, ледокола проекта 22220 «Урал» Госкорпорации Росатом.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Он проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе похода военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооружённым формированиям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529586@egNews