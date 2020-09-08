Арктическая группировка Северного флота вошла в море Лаптевых

Корабли и суда арктической группировки под командованием заместителя командующего Северным флотом Олега Голубева вчера преодолели ледовоопасные участки пролива Вилькицкого и вошли в море Лаптевых. Ледокольное обеспечение отряда выполнил ледокол «Илья Муромец», на котором вместе с военнослужащими Северного флота находятся представители Русского географического общества, участвующие в комплексной арктической экспедиции.

Данные о ледовой обстановке по маршруту перехода арктической группировки были переданы на флагманский корабль - БПК «Североморск» от экипажей противолодочных самолётов Северного флота Ту-142, накануне выполнивших 12-часовой полёт в высоких широтах. Одной из задач лётчиков была ледовая разведка.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время корабли и суда арктической группировки продолжают плавание в западной части моря Лаптевых. За время с начала девятого арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир», БМТН «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 2,5 тысяч миль, а также выполнили задачи нескольких тактических учений в море и на полуострове Таймыр.