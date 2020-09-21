Арктическая группировка Северного флота впервые провела высадку морского десанта на тихоокеанском побережье Чукотки

Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. А накануне, 20 сентября, отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота перешел Беринговым проливом из Северного Ледовитого океана в Тихий.

Впервые высадка морского десанта была осуществлена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря.

После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом «на упор» с борта большого десантного корабля «Кондопога», подразделения морских пехотинцев Северного флота на штатной технике – бронетранспортерах БТР-82А и двухзвенных тягачах ДТ -10П «Витязь» совершили марш в район проведения учения, расположенный неподалеку от населенного пункта Урелики. В данном районе морские пехотинцы отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также отработали тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия.

В ближайшие дни морские пехотинцы Северного флота также отработают взаимодействие с дальневосточными пограничниками и представителями других силовых структур в рамках решения задач по обороне российских территорий и разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли около 4,5 тысячи морских миль.