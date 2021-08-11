Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится десятый год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Утром 10 августа в обеспечении корабельно-тральной группы Кольской флотилии разнородных сил участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море. Далее отряд кораблей и судов обеспечения взял курс на Север.

На первом этапе арктического похода в составе отряда кораблей и судов обеспечения будут действовать большой противолодочный корабль «Североморск», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. С моряками состоялось учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме того, экипажи кораблей и судов отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. На различных этапах похода в составе отряда Северного флота будут действовать до 8 кораблей и судов обеспечения, в том числе и большие десантные корабли.

Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.