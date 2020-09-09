Арктическая группировка Северного флота заняла места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых

Сегодня корабли и суда арктической группировки под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева завершили очередной этап дальнего похода и заняли места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых.

В ближайшее время большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» осуществят пополнение запасов от танкера «Сергей Осипов».

В дальнейшем моряки Северного флота исследуют места возможных высадок морского десанта на необорудованное побережье в акватории бухты Тикси.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДК, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, в сопровождении ледокола «Илья Муромец», на котором вместе с военнослужащими Северного флота находятся представители Русского географического общества, участвующие в комплексной экспедиции, арктическая группировка преодолела ледово-опасные участки пролива Вилькицкого.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир», БМТН «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 2,8 тысячи миль.