Арктическая группировка Северного флота зашла в Чукотское море

Силы арктической группировки Северного флота, которой руководит заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев с борта флагманского корабля – БПК «Североморск», вошли в Чукотское море и продолжают движение в западном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Во время прохода Берингова пролива корабли и суда выполнили маневрирование в походном ордере, а также отработали противолодочные задачи.

В ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота присоединится ледокол «Илья Муромец», который выполнял ряд исследовательских задач по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в восточных районах Чукотского моря.

За время нахождения в акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли около 5 тысяч морских миль.

По итогам очередного арктического похода будет подготовлен доклад Главкому ВМФ. Результаты исследований комплексной экспедиции на ледоколе «Илья Муромец» будут доложены в Центр Русского географического общества при Главном командовании ВМФ.