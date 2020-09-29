Арктическая группировка Северного флота зашла в Восточно-Сибирское море

Силы арктической группировки Северного флота, действующей в Северном Ледовитом океане, пополнили запасы от танкера «Сергей Осипов» в районе самого Северного населенного пункта России – города Певек.

После пополнения запасов большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения в сопровождении ледокола Северного флота «Илья Муромец» продолжили движение Восточно-Сибирским морем в направлении архипелага Новосибирские острова.

На переходе силы Северного флота планируют провести в районе трассы Северного морского пути ряд учений спасательной направленности с задействованием спасательно-буксирного судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец».

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

За время арктического похода, которым руководит заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота прошёл более 5 тысяч морских миль.