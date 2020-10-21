Арктическая группировка Северного флота завершила выполнение задач дальнего похода и прибыла в Североморск

В Североморске вчера состоялась встреча сил арктической группировки Северного флота, выполнявшей задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач на борту большого десантного корабля «Кондопога» принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в арктическом походе, с успешным окончанием дальнего похода и возвращением домой. Он отметил, что «состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединённого стратегического командования Северного флота обеспечить её безопасность».

Вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что «за время похода, который продолжался более 2,5 месяцев и охватил географию от самых западных и северных рубежей нашей страны до восточных, силами флота были проведены десятки учений на море и на суше, самостоятельно и с участием других формирований Вооруженных Сил России».

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа, стал девятым по счёту и был самым продолжительным. Он проходил под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

За время похода арктическая группировка Северного флота прошла более 8 тыс. морских миль по Севморпути до Берингова моря и обратно. Впервые в истории арктических походов отряд кораблей обогнул архипелаг Северная Земля с севера. В ходе похода экипажи провели учения по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций.

Силы и войска флота, доставленные кораблями на полуостров Таймыр, в ходе тактических учений по обороне важного промышленного объекта в Арктике отработали межвидовое взаимодействие с десантниками, авиацией, а также силами Западного и Центрального военных округов.

Силы арктической группировки дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова, где провели ряд учений и отработали рейдовые действия.

Как сообщает пресс-служба СФ, в разное время в походе принимали участие до 8 кораблей и судов Северного флота, действовавших по единому плану и замыслу. Часть сил, задействованных в дальнем походе, в том числе БПК «Североморск», ещё некоторое время продолжат выполнять задачи в море.

Очередной арктический поход Северного флота запомнился жителям северных посёлков и городов, в которых побывали моряки-североморцы. В Дудинке и в Норильске североморцы встречались с местным населением, участвовали в спортивных состязаниях, организовывали концерты художественной самодеятельности, демонстрировали технику и вооружение.