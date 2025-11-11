«Арктическая ипотека» под 2% станет ещё доступнее для многодетных семей и работников образования. Это важное решение принял Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам Восточного экономического форума. Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Воспользоваться «Арктической ипотекой» теперь смогут семьи независимо от возраста родителей, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2024 года. Программа будет распространяться и на всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Кроме того, ипотеку теперь можно оформить и на вторичное жильё в небольших городах, где новых домов строится немного. Ещё раз благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за такую значимую для северян поддержку», – сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что одна из главных задач – развивать жилищное строительство в каждом муниципальном образовании. Сейчас в регионе в активной фазе строительство 20 домов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, распространение льготной на АЗ РФ ипотеки инициировано губернатором Андреем Чибисом, предложение было поддержано Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. В Мурманской области по программе проходит более 60% сделок, «Арктической ипотекой» воспользовались свыше 1600 семей на общую сумму более 5,8 млрд рублей. Также в регионе действует «Семейная ипотека» под 6%. Узнать подробнее.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/