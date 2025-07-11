Арктическая ипотека стала доступнее: утверждён новый размер стоимости квадратного метра жилья

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подписан приказ о средней стоимости квадратного метра жилья для регионов. Согласно документу, средняя стоимость одного квадратного метра в Мурманской области на III квартал 2025 года составляет 139149 рублей. Эта цифра непосредственно влияет на возможность северян приобрести квартиры по программе «Арктической ипотеки» под 2%.

«Это значит, что теперь под 2% можно купить намного больше квартир в строящихся в регионе домах. Мы добились корректировки методики расчёта стоимости «квадрата» и приблизили её к рыночной. Работа была непростой, но планомерно мы достигли результата», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«При запуске программы федеральное правительство установило ограничения – цена за квадратный метр жилья, подходящего под условия программы, должна быть не выше средней стоимости, установленной в регионе. Из-за отсутствующего на тот момент в регионе жилищного строительства «в рынок», этот показатель был существенно занижен. По инициативе Андрея Чибиса усовершенствована методика определения этой стоимости. И вот показатель наконец достиг рыночного», – пояснила вице-губернатор Ольга Вовк.

Напомним, распространение условий Дальневосточной ипотеки» на регионы Арктической зоны РФ было предложено губернатором Мурманской области Андрея Чибиса и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Льготным кредитом при покупке жилья воспользовались более 1 тысячи семей региона. Льготный кредит можно оформить на первичное жильё. Например, на данный момент уже открыты продажи в ряде строящихся жилых комплексов, которые возводятся частными девелоперами. Также условия позволяют брать её на вторичное жильё в моногородах и сельских поселениях, либо на покупку или строительство дома, а также на приобретение участка под строительство дома.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего в нашем регионе возводится 20 многоквартирных домов. При этом порядка 4 тысяч квартир в них или 80% от общего количества доступны для продажи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550214/#&gid=1&pid=1