«Арктическая ипотека» становится все более популярной

Льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека» стартовала в России с ноября 2023 года. Программа распространяется на сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации и действует в 130 населённых пунктах, в том числе на территории Мурманской области.

«В настоящее время в нашем регионе подано 321 заявление на регистрацию прав по программе «Арктическая ипотека», приобретено 150 объектов недвижимости. Государственная регистрация прав по сделкам с недвижимостью с использованием льготной ипотеки осуществляется в сокращенные сроки», - прокомментировала начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Мурманской области Лилия Нагорнова.

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья как на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, так и на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях.

Согласно реестру административно-территориального устройства Мурманской области к сельским относятся порядка 100 населённых пунктов. Моногородами являются территории Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Ковдора, Заполярного, Никеля и Ревды.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, получателями льготного ипотечного кредита могут стать молодые семьи до 36 лет, одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», врачи и учителя, имеющие стаж работы в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, специалисты, привлеченные в регион для трудовой деятельности (участники региональных программ трудовой мобильности), а также вынужденные переселенцы с территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Срок действия программы рассчитан до конца 2030 года.