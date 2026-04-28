«Арктическая ипотека» в Мурманской области стала доступнее

Льготную ипотечную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили ещё на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных территорий России и некоторые категории медработников. Соответствующие изменения утверждены правительством РФ.

«Арктическая ипотека» в Мурманской области пользуется популярностью. Возможностью улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки уже воспользовались 2369 семей на общую сумму больше 8,1 млрд рублей. Благодаря внесённым изменениям ещё больше северян смогут позволить себе покупку нового жилья. Напомню, в Мурманске и Коле уже возводятся современные жилые комплексы, в которых для продажи предусмотрены 4000 квартир. В других городах области, подпадающих под условия льготной программы, можно приобрести квартиры на вторичном рынке», - отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с недавних пор воспользоваться льготными условиями «Арктической ипотеки» могут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО. К таким территориям отнесены 11 административно-территориальных образований.

Также льготное кредитование теперь доступно и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным. Речь идёт в том числе о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.