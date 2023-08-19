Арктическая корабельная группировка Северного флота прибыла к островам Земли Франца-Иосифа

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота (СФ) под командованием заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева прибыла к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.

Плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учетом фактической ледовой обстановки. Для её уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолёт Ка-27, который совершает вылеты на разведку погоды и ледовой обстановки с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В районе Земли Франца-Иосифа корабли и суда арктической экспедиционной корабельной группировки отработают ряд эпизодов учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации.

Часть плановых мероприятий боевой подготовки личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки выполнит во взаимодействии с тактической группой СФ, дислоцированной на острове Земля Александра, где расположен самый северный в мире всесезонный аэродром Нагурская и военная база «Арктический трилистник».

Арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксирного судна «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути 10 августа.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 12-й арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476610@egNews