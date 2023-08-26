Арктическая корабельная группировка Северного флота провела учение по защите границы России

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела учение в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа по пресечению несанкционированного прохода кораблей и судов иностранных государств по акваториям, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации.

В ходе мероприятия экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Алтай», входящий в состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота.

Была смоделирована ситуация, в которой иностранное судно направляется к российской границе, на запросы не отвечает, на требования военных не реагирует.

Российские моряки принуждают «нарушителя» остановиться предупредительным артиллерийским огнём по курсу движения.

В рамках учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» на условное «судно-нарушитель».

Как сообщает пресс-служба СФ, очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477169@egNews