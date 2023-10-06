Арктическая корабельная группировка Северного флота вышла из порта Дудинка

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и спасательного буксирного судна «Алтай» вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря.

Североморцы провели в столице Таймыра неделю. Они прибыли туда 29 сентября. За это время военнослужащие Северного флота организовали большую культурную программу для жителей Дудинки и Норильска, провели спортивные состязания с местными командами по волейболу и футболу. На ледовой арене «Таймыр» между сборной отряда боевых кораблей и представителями администрации города Дудинка состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой.

Североморцы провели уроки мужества в учебных заведениях города Дудинка. Более 3 тысяч местных жителей посетили с экскурсией большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». На его борту 136 таймырских школьников были приняты в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, Северная Земля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481226@egNews