Арктическая кухня подвигнет сильнейших атлетов мира на рекорды

Мурманская область впервые примет Кубок мира по силовому экстриму: он пройдёт 5 июня в Териберке при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации силового экстрима России и Правительства Мурманской области. За титулы, рекорды и денежные призы будут бороться 13 сильнейших атлетов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В рамках мероприятия 5 и 6 июня на фудкорте «MADE IN ARCTIC» гости и участники соревнований попробуют самые популярные блюда арктической кухни в специальных меню «STRONG MAN».

Арктическая кухня за последние 3 года стала визитной карточкой Мурманской области. Лучшие концепции в формате one-hand-food на мероприятии представит мурманская команда шеф-поваров «Гастрономической карты России».

В спецменю «STRONG MAN» будут представлены: стейк из оленя с брусничным взваром, разварное мясо лося с перловкой, олень-бургер, мурманская уха с лососем и треской, северная креветка гриль с соусом ремулад, сыровяленая оленина, вяленый ерш от бренд-шефа холдинга «Ресторанный синдикат» Светланы Козейко (Мурманск); солянка «ДИЧЬ», ЛосьБургер, брусничные блины, чипсы из ягеля и чай «Лесной» от шеф-повара рестобара «Ягельsky» Алексея Ермакова (Полярные зори); ФРЕНДбургер с олениной и брусничным соусом, стрипсы из оленины с квашеной капустой и красным луком, «перлов» с олениной и калья от основателя мобильного ресторана арктической кухни «Френдшеф» Кати Мун (Кировск). Генеральный партнер и соорганизатор Кубка мира по силовому экстриму – туристический комплекс «Териберский берег».

Представить команду шеф-поваров Заполярья приглашены автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Специальным гостем программы Кубка мира по силовому экстриму станет DJ Грув.

«Arctic Cuisine – это международное кулинарное направление, объединяющее страны Баренцева/Евроарктического региона. Российский аналог «арктическая кухня» базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова: диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера – одновременно пищевые и лечебные продукты природы, источник витаминов, микроэлементов – «сокровище Севера» морошка, черника, брусника, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр; морепродукты, рыба из Баренцева моря. Еда из мурманских продуктов отлично вписывается в программу спортивных событий. Мы с гордостью представим хиты арктической кухни нашим зарубежным гостям и в очередной раз разрушим стереотип о России как стране исключительно борща, блинов и пирогов», – прокомментировала предстоящее событие Екатерина Шаповалова.