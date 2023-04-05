Арктическая кухня представлена на гастрономическом фестивале-путешествии «По морям» в Петропавловск-Камчатске

В Петропавловск-Камчатском состоялся гастрономический фестиваль-путешествие «По морям». В нём приняли участие наши земляки: шеф-повара Максим Галецкий и Светлана Козейко.

Открывала гастроужин автор проекта «Гастрономическая карта России» и автор-разработчик курса «Арктическая кухня» Екатерина Шаповалова.

Гости фестиваля «отправились» к берегам Баренцева моря и попробовали шесть блюд из всеми известной и полюбившейся многими арктической кухни города Мурманска: индигирка из палтуса с печенью трески на ремесленном хлебе/пряный лосось с мочёной брусникой и хреном/ морской еж с морошковым пюре и гранатовым соусом; соленая треска «Северное сияние» с опаленным картофелем; беляш с крабом; оленина с кедровой кашей и морошкой; филе зубатки с вялеными томатами и огурцом, с золой из картофеля и крабовым соусом и десерт-камень «Баренцево море».

Напомним, в Мурманской области активно развивается гастрономический туризм. Программу реализует региональный комитет по туризму совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России».

Сегодня на территории Мурманской области более 40 объектов питания, работающих с арктическим меню, регулярно проходят ярмарки и фестивали, популяризирующие Арктическую кухню как на территории региона, так и за его пределами. Кроме того, основы приготовления блюд включены в программу областных профильных колледжей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.