Арктическая лаборатория туризма: эксперты оценили туристические проекты Терского района и их потенциал

Представители региональной индустрии туризма и гостеприимства, областного комитета по туризму и туристского информационного центра региона посетили объекты туристского интереса в Терском районе и проанализировали ресурсы для усовершенствования существующего туристского продукта.

Эксперты посетили историко-этнографический комплекс Тоня «Тетрина» – восстановленный на прежнем месте морской хутор, где познакомились с бытом и культурой поморов.

Участники Арктической лаборатории туризма побывали в поморском село Оленица, узнали о «беломорских рогульках» – так называют редкие минеральные образования – глендониты. Также они познакомились с Петром Заборщиковым – создателем музея поморского быта в Центре по охране поморского культурного наследия и Поморской избы в селе Варзуга. Экспедиция также приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летнему юбилею музея-заповедника «Петроглифы Канозера».

Эксперты оценили возможности предприятий общественного питания в Умбе и объекты размещения – гостевые дома в Кузреке, Варзуге и Умбе.

В умбском Домом культуры поучаствовали мастер-классе по изготовлению куклы-скрутки, познакомились с сувенирной продукцией и приняли участие в фольклорной программе «Поморская вечёрка».

На площадке Дома культуры состоялась встреча с представителями бизнеса Терского района. Сотрудники Туристского информационного центра Мурманской области представили проекты «Сокровища земли Тре – природа, люди, традиции», «Белое море – наше поле. В гости к поморам» и «Следопыты мы с тобой! Мы пройдем одной тропой!»

Как сообщает региональный комитет по туризму, представители Дома культуры презентовали проект по событийному туризму – арктический фестиваль «Северные Морозы», специалист областного краеведческого музея рассказала о деятельности и возможностях музея истории, культуры и быта терских поморов.

«Важно, что в составе группы экспертов были те, кто регулярно возит туристов на Беломорье. Но даже они открывали для себя много новых идея для формирования туров. Становится всё больше легального бизнеса, кто готов обсуждать с туроператорами блоки мест, контракты, групповые цены и т.д. и это важный показатель. Благодаря работе фронт-офиса Туристского информационного центра в Умбе совместную работу теперь проще выстраивать», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru