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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 14:40

Арктическая лаборатория туризма: эксперты посетили этнографический саамский комплекс в Туломе

Проект «Арктическая лаборатория туризма» возобновляет выездную деятельность в новом году. Первым в 2023 году экспертов принимал недавно построенный этнографический саамский комплекс в посёлке Тулома.

В мероприятии приняли участие представители региональной индустрии туризма и гостеприимства, администрации Кольского района, комитета по туризму Мурманской области и Туристского информационного центра региона, министерства внутренней политики Мурманской области и Центра коренных народов Севера. Экспертная группа выехала с целью оценить готовность включения нового комплекса в туристическую среду Кольского Заполярья и понять, что необходимо саамскому центру, чтобы соответствовать запросу самого взыскательного туриста.

Экскурсию для экспертной группы провела руководитель этнографического комплекса Ирина Павленко. Она показала экспертам всё то, что центр может предложить туристу сегодня, а также рассказала о том, что планируется к открытию в самое ближайшее время.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на территории центра расположились традиционные жилища саамов – чум, вежа и тупа, а также загон с декоративными оленями. Главным объектом является здание, в котором расположены мастерские и выставочный зал. В одном из его помещений можно под чутким руководством мастеров овладеть искусством изготовления саамских изделий – дерево, рог и кожа оленя основные материалы творчества, а также посмотреть фильмы про историю и жизнь коренного народа Кольского Заполярья. В других помещениях – выставка саамских сувениров, станки и кухня, где гости могут попробовать национальные блюда саамов.

«Этнографический саамский центр – перспективное место для привлечения приезжающих в наш регион туристов. Комплекс был построен и открыт в кратчайшие сроки. Мастер-классы по изготовлению традиционных изделий – пример вовлечения туристов в быт коренного народа Кольского полуострова. Тем не менее проекту есть куда расти. Совместно с турбизнесом предложили центру рассмотреть возможность увеличения количества интерактива, например, в традиционных жилищах, которые здесь представлены. С помощью этого приёма можно будет добиться максимального погружения гостя в культуру народа», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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