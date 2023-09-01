Арктическая лаборатория туризма оценила качество и безопасность каякинга в Мурманской области

В рамках очередного выезда эксперты Арктической лаборатории туризма отправились на озеро Килпъявр, где проверили на себе программу активного туризма туроператора ООО «Дыхание Севера» – «Прогулка на каяках по озеру Килпъявр».

В число экспертов вошли представители комитета по туризму Мурманской области, Туристского информационного центра, региональные туроператоры и аттестованные гиды (экскурсоводы).

«В последнее время каякинг стал очень популярен. В Мурманской области большое количество водоемов, поэтому туры проводятся в разных частях Кольского полуострова – на Имандре, Килпъявре, Умбозере, Туломском водохранилище, на Белом море. Местные жители, как правило, участвуют в однодневных программах, а туристы из других регионов предпочитают водные туры на несколько дней», – рассказала директор компании «Дыхание Севера» Светлана Макарова.

Эксперты прошли на каяках весь маршрут, оценили организацию и проведение и дали профессиональные рекомендации по совершенствованию турпродукта.

«Одним из главных факторов для положительной оценки туристического продукта является его безопасность, поэтому в первую очередь мы смотрели на то, как она обеспечивается во время проведения тура», – отметил Дмитрий Колотов, заведующий сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru