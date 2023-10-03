Арктическая лаборатория туризма оценила туристический потенциал музея АО «Мурманский морской торговый порт»

Эксперты Арктической лаборатории туризма посетили музей, рассказывающий об истории Мурманска через призму деятельности очень важного для города предприятия – Мурманского морского торгового порта, входящего в группу АО «Национальная транспортная компания».

В число экспертов вошли представители Туристского информационного центра Мурманской области, региональные туроператоры и аттестованные гиды.

«Интерес к промышленному туризму постоянно растёт. В его развитии в регионе активно участвует торговый порт: предприятие второй год подряд принимает участие в областном конкурсе на лучшую производственную экскурсию», – отметила консультант сектора государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области Мария Шулина.

Посещение корпоративных музеев является хорошей альтернативой производственной экскурсии, организация которой занимает много времени и требует оформления специальных разрешительных документов в связи с необходимостью обеспечить безопасность экскурсантов без ущерба для важных производственных процессов. В ходе экскурсии посетители не только знакомятся с историей торгового порта, неразрывно связанной с историей города, но и узнают, чем порт живёт сегодня.

Музей расположен в шаговой доступности от одного из главных объектов туристического показа столицы Заполярья – атомного ледокола «Ленин» и может стать интересным элементом городских экскурсионных программ. Эксперты Арктической лаборатории высоко оценили профессионализм и артистизм экскурсовода музея и выразили большой интерес к сотрудничеству с музеем.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Арктическая лаборатория туризма работает уже второй год, главная цель проекта – апробация новых туристских программ, маршрутов, объектов для их включения в региональный турпродукт. Организатор проекта – комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru