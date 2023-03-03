Арктическая лаборатория туризма посетила Апатиты и Кировск

Арктическая лаборатория туризма покоряет новые вершины. 2023 год по решению Совета по туризму под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объявлен Годом активного туризма. Арктические эксперты тоже предельно активны в профессиональных изысканиях. В этот раз группе предстоял насыщенный день посещения туробъектов с целью налаживания их сотрудничества с туроператорами и выявления потенциала для их включения в туристические программы.

В число экспертной группы вошли представители комитета по туризму Мурманской области, представители региональной индустрии туризма и туристских информационных центров.

Первым объектом посещения был санаторий «Изовела» в Апатитах. Его представили владельцы и руководители санатория, в числе которых популярный телеведущий Андрей Малахов, приславший свое видеообращение к экспертам лаборатории из студии.

Санаторий, основанный в советские годы, получил новую жизнь, соединив лучшие традиции оздоровления населения с современным сервисом. «Изовела» является уникальным туристическим объектом в России благодаря тому, что здесь расположилась великолепная коллекция современного искусства.

Санаторий разработал программу лояльности для местных жителей: предоставляет 15% скидку на проживание и услуги, что решает поставленную задачу в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Более того, комплекс устраивает систематические бесплатные экскурсии по экспозиции современного искусства и предоставляет возможность местным жителям со своим снаряжением пользоваться бесплатно своим арт-катком.

Следующей в программе была экскурсия по городу Апатиты, которую провел координатор Центра современного искусства «Сияние» Сергей Данилин. Совместно с заместителем генерального директора КНЦ РАН Евгением Боровичевым он представил турсообществу экскурсионный маршрут по городу науки и творчества, презентовал карту маршрутов по Апатитам.

Город с советских времен известен тем, что является «Столицей академиков Кольского Заполярья». В наше время он может быть интересен туристам еще и своим творчеством. Огромные изображения – муралы, нанесенные на стены зданий, отражают историю и дух города; восстановленные газосветные вывески, вызывают ностальгию и дают возможность погрузиться в советскую эпоху Кольского Заполярья, уникальный памятник Александру Пушкину (работа Зураба Церетели), фасадные барельефы, памятник В.И. Ленину и другие арт-объекты делают Апатиты центром притяжения для любителей культурно-познавательного туризма.

Далее по программе Арктическая лаборатория посетила Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. Эксперты оценили новый туристский продукт «Зимняя ботаника». Экскурсия представляет собой 2 км ходьбы на снегоступах с живописными видами и интересными фактами о местной флоре от гидов-ученых. Также эксперты оценили знаменитую субтропическую оранжерею ботанического сада.

Следующим объектом на пути экспертной группы была Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Несмотря на то, что задача школы – это подготовка профессиональных спортсменов, инфраструктура объекта имеет потенциал для использования ее в туристических целях, особенно в летнее время, когда горнолыжный сезон подходит к концу. Причем, это интересно как спортивной школе, так и турбизнесу.

Экспертная группа также отправилась в пункт проката горнолыжного и сноубордического оборудования в Кировске. Объект появился благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В нынешний год активного туризма данный пункт проката будет как никогда актуальным для туристов.

«Члены Арктической лаборатории туризма в ходе выезда смогли дать экспертную оценку и провести ревизию туристских ресурсов на маршруте. Апатиты сегодня чаще всего являются лишь транзитным городом для туристов, но в этой поездке мы сумели продемонстрировать турсообществу, что город имеет прекрасные перспективы для развития туризма. Санаторий «Изовела» уже сейчас представляет собой уникальный многопрофильный туробъект и как лечебное учреждение, и как клиентоориентированная гостиница, и как центр современного искусства. Разработаны маршруты по городу. Теперь дело за туроператорами – город и санаторий должны занять достойное место в туристических программах нашего региона. Как всегда, интересные программы представил и Кировск: «Зимняя ботаника» от сада-института и новый пункт проката горнолыжного и сноубордического оборудования прекрасно вписываются в концепцию спортивного и приключенческого туризма в Мурманской области, а Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту является перспективным объектом в этом направлении», – отметила заместитель председателя Комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнёрские сети.

Фото: https://gov-murman.ru