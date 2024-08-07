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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 17:00

Арктическая лаборатория туризма протестировала туристические программы города Мончегорска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, эксперты Арктической лаборатории туризма оценили гостеприимство Мончегорска. При поддержке АНО «Агентства развития Мончегорска» прошла серия экспертных выездов в Мончегорск с целью знакомства с инфраструктурой туризма и гостеприимства города.

Сразу два экспертных выезда Арктической лаборатории туризма состоялись 31 июля и 1 августа в город Мончегорск. Это стало важным этапом в апробации новых туристических программ и активностей, направленных на развитие туристической привлекательности региона.

В ходе выезда представители туриндустрии региона протестировали программы с акцентом на активный и природный туризм. Программа экскурсии включала осмотр исторических объектов города и Ленинградской набережной. Участники также прошли по тропе Викингов, посетили карьер и смотровую площадку, а также совершили прогулку на каяках на озере Лумболка.

Эксперты также посетили хаусбот – первый гостиничный дом на воде за Полярным кругом, реализованный в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства, Плана «На Севере – жить». Объект отмечен QR-кодом, по которому гости могут копить баллы и обменивать их на памятные сувениры. (Сканируйте метку, получайте баллы и выбирайте призы на портале «Наш Север». Также бонусы начисляются за регистрацию, комментарии, участие в опросах, голосованиях и конкурсах).

Проект предлагает комфортное круглогодичное размещение на озере Лумболка и разнообразные зимние активности, включая снегоходные туры. Хаусбот, расположенный недалеко от городской набережной, обеспечивает удобный доступ для туристов и является отличным примером развития инфраструктуры в сфере туризма.

«Мончегорск становится важной туристической локацией и сегодня гости уже могут выбрать выбирать разные форматы знакомства с территорией. Это может быть не только городская экскурсия, позволяющая познакомится с городом, носящим звание «Города трудовой доблести», но и оценить живописные природные окрестности в формате пеших прогулок или совершить активные водные прогулки», – отметил председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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