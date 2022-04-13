Арктическая лаборатория туризма: состоялся экспертный выезд в Апатиты

Состоялся экспертный выезд Арктической лаборатории туризма в Апатиты. Напомним, проект лаборатории предполагает серию экспертных встреч, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2022 году в рамках объявленного Года экологически ответственного туризма.

В число экспертной группы вошли представители комитета по туризму Мурманской области, Туристского информационного центра области, а также представители региональной индустрии туризма и гостеприимства.

В ходе мероприятия эксперты посетили новую тематическую экспозицию в музейно-выставочном центре «Хибинариум», а также обсудили возможности формирования экологически ответственного туризма в Апатитах на экологическом ликбезе в Кольском научном центре.

Кроме того, сотрудниками Кольского научного центра, Института проблем промышленной экологии Севера и Полярно-альпийского ботанического сада и газеты «Дважды Два» презентовали концепцию развития экотроп на территории области, а также рассказали о том, как строить и презентовать экомаршруты для туристов.

В дополнительную программу ознакомительного выезда вошли экскурсия по Академгородку, творческому центру «АртАрктик.Лофт», Музею-архиву истории изучения и освоения Европейского Севера России, базе отдыха ученых «Тиетта» и этнической деревне «Огни Имандры», где эксперты смогли оценить ресурсы для формирования маршрута экологически ответственного туризма в Апатитах.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Арктическая лаборатория туризма – комплексный инструмент экспертных выездных мероприятий по территории Мурманской области с целью поиска и доработки новых направлений развития и усовершенствования туристических продуктов в регионе, в том числе с точки зрения экологического направления. В состав экспертов входят лидеры мнений сферы туризма и гостеприимства Мурманской области, представители научного сообщества, а также комитета по туризму Мурманской области, Туристских информационных центров, Мурманской областной Думы.

Фото: https://hibinform.ru/v-apatitah-pobyvali-jeksperty-arkticheskoj-laboratorii-turizma/