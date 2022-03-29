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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 11:00

Арктическая лаборатория туризма: состоялся экспертный выезд в заповедник «Пасвик»

В минувшие выходные состоялся экспертный выезд Арктической лаборатории туризма в заповедник «Пасвик». Напомним, проект Лаборатории предполагает серию экспертных встреч, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2022 году в рамках объявленного Года экологически ответственного туризма

В число экспертной группы вошли около 20 представителей региональной индустрии туризма и гостеприимства, Комитета по туризму Мурманской области и Туристского информационного центра Мурманской области. Эксперты оценили возможности экологического туризма в заповеднике «Пасвик», посетив пилотные экскурсии по экологическим маршрутам, сообщает региональный комитет по туризму.

«Экологический туризм сегодня является одним из самых популярных видов туризма во всем мире. Мурманская область имеет передовой опыт в развитии этого направления. Благодаря работе Арктической лаборатории туризма мы можем почувствовать на себе тонкие места и недоработки в региональных экологических маршрутах», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. 

Во время экскурсии на снегоступах «Кедры в Никельском лесничестве» представители заповедника познакомили экспертов с историей появления сибирского кедра в лесничестве. После экскурсии «Водопад на реке Шуонийоки» состоялась презентация турбазы «Гольфстрим»: эксперты оценили не только туристский потенциал объекта размещения, но и бесподобный вкус заповедного пазрецкого супа. В заключительной части мероприятия директор заповедника Наталья Поликарпова провела экскурсию по визит-центру заповедника «Пасвик», после которой состоялась сессия «Экообраз жизни». Управляющий филиалом «Умная SREDA» Виталий Алексеевич Матвеенко рассказал о переработке пластика в полезную продукцию.

«Удивительные природные территории и впечатляющие промышленные объекты при условиях развития инфраструктуры для туристов станут привлекательным турпродуктом Печенгского округа. Удалённость территории не будет помехой для поездок туристов при правильном планировании маршрута туроператорами. Эксперты Арктической лаборатории туризма во время выезда в Никель особо отметили вовлеченность сотрудников заповедника «Пасвик» и жителей округа в вопросы экологии», – отметила генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

Фото: https://murmansk.travel/news/8443

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