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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 11:30

«Арктическая медицина» лидирует: северяне направили уже более 25 тысяч инициатив для обновления стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис сообщил, что с 1 июня северяне направили больше 25 тысяч инициатив для обновления стратегического плана «На Севере – жить».

«Лидерами стали следующие темы: «Арктическая медицина» – это передовые решения для жизни на Севере; «Северяне – главное богатство Арктики» – это меры стимулирования для того, чтобы от нас меньше уезжало и больше к нам приезжало, а также «Пространство для жизни» – это про благоустройство населённых пунктов», – отметил Андрей Чибис.

Помимо этого, в муниципалитетах области прошли девять очных стратегических сессий, на которых было вынесено больше 1800 предложений. Участниками этих мероприятий стали почти 400 человек.

«Благодарю всех, кто поделился своими предложениями, чтобы Мурманская область ещё активнее развивалась и была комфортнее», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить» стартовал на портале «Наш Север» с 1 июня.

Принять участие в разработке стратегического плана по развитию Мурманской области могут все северяне. Для этого на портале «Наш Север» необходимо заполнить анкету в специальном разделе «Меняем Север к лучшему».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также предусмотрен сбор предложений в бумажном виде. Для этого нужно обратиться к волонтёрам или оставить анкету на стационарных точках приёма предложений, которые размещены в общественных местах во всех муниципалитетах Мурманской области.

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