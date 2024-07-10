Арктическая медицина: передовые решения для жизни на Севере. Состоялась отраслевая стратегическая сессия по выработке предложений в план «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе Центра управления регионом состоялась очередная отраслевая территориальная сессия «Арктическая медицина: передовые решения для жизни на Севере» по выработке предложений в стратегию социально-экономического развития Мурманской области «На Севере – жить».

Мероприятие открыл заместитель губернатора-министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Никто не сомневается, что Мурманская область – это сильный регион. А силу любого региона определяют люди. Наша задача в части здрава определить такие нововведения, мероприятия и предложения, которые бы позволили нашу среду проживания в регионе сделать более привлекательной для людей. Для того, чтобы они не только сюда приезжали, но и оставались жить на севере. План «На Севере – жить» имеет свое эволюционное развитие: мы начинали ещё пять лет назад, сейчас входим в новый 5-летний период, поэтому структура понятна, цели определены. Наша задача сегодня в формате стратегической сессии «поштурмить», чтобы сделать жизнь нашего населения лучше», – отметил Дмитрий Панычев.

В дискуссии приняли участие около 50 человек из разных сфер: образование, спорт, медицина и социальная политика. Эксперты обсудили возможные проекты, которые позволят модернизировать работу медицинских учреждений не только для пациентов, но и для сотрудников системы здравоохранения. Помимо мер социальной поддержки, участники внесли предложения по обновлению технического оснащения, популяризации наставничества, сотрудничества с федеральным центром, а также развития цифровых технологий. Всего обсудили почти 100 предложений в план «На Севере – жить».

«Сегодня мы разрабатываем предложения в стратегический план. Мы уже нашли мероприятие, которое реализуем в ближайшее время. У нас есть идея реализации «ПолуостроваЗздоровья», который направлен на популяризацию диспансеризации и профилактических осмотров для населения. На базе центра специализированных видов помощи мы соберем по принципу «одного окна» в одном месте простые, но очень эффективные методы обследования: тонометрия, антропометрия, измерение глазного давления и ЭКГ. Также запустим в пилотном проекте. Это даст возможность населению пройти первый этап диспансеризации достаточно быстро и комфортно. Мы ищем разные варианты, и благодаря активному и неформальному общению, находим такие нестандартные решения», – рассказала Екатерина Сулима, первый заместитель министра.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, подводя итоги стратегической сессии, заместитель губернатора-министр здравоохранения отметил, что такая неформальная встреча помогла поднять важные вопросы в сфере здравоохранения. Все предложения будут рассмотрены, и некоторые из них обязательно дополнены в региональный план «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru