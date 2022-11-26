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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 15:00

«Арктическая сцена»: международный этап театрального фестиваля посетили более 4,2 тысячи зрителей

На сцене Мурманского областного драматического театра прошла торжественная церемония закрытия международного этапа первого театрального фестиваля «Арктическая сцена». С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Арктическая сцена» – яркое и удивительное театральное событие, которое родилось на нашей северной территории! Подобные инициативы очень ценны, поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать фестиваль, чтобы ещё больше театральных коллективов могли представить свои постановки на мурманской сцене», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева также отметила, что фестиваль даёт возможность выявить и поддержать талантливых исполнителей, вдохновить их на творческий поиск.

Международный этап театрального фестиваля «Арктическая сцена» 18 ноября открыла музыкальная комедия пермского театра «У Моста» «Мачеха Саманишвили». Всего в дни проведения мероприятия было представлено 13 постановок от театральных коллективов Мурманска, Перми, Петрозаводска, Архангельска, Минска, Могилёва, Рязани и Челябинска. В основную программу вошли два спектакля-победителя регионального этапа: «Маскарад» Мурманского областного драматического театра и «Пиковая дама» Драматического театра Северного флота. Также в рамках «Арктической сцены» свои постановки представили Детская театральная школа Мурманска и областной театр кукол.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  работы заполярных коллективов и трупп других городов оценивало именитое жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актёры, режиссёры, педагоги, театроведы и хореографы. Гран-при фестиваля получил спектакль «Мачеха Саманишвили» Пермского театра «У Моста», лауреатом I степени стал спектакль «По Волге до Херсона» Мурманского областного драматического театра, II степени – «Спасти камер-юнкера Пушкина» Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, III степени – «Иванов» Рязанского государственного ордена «Знак Почёта» областного театра драмы. Лучшая женская роль досталась актрисе из Челябинска Ксении Бойко за роль Первой птицы в спектакле «Егорушкины птицы». Лучшая мужская роль – рязанскому актёру Валерию Рыжкову за роль Иванова Николая Алексеевича в спектакле «Иванов».

Наряду с профессионалами театрального мира постановки «Арктической сцены» оценивало альтернативное жюри, по мнению которого лучшим спектаклем стала «Мачеха Саманишвили».

Фестивальная программа включала не только спектакли, которые ставили на всех театральных сценах Мурманска, но и всевозможные мастер-классы, лекции от ведущих мастеров театрального искусства, а также дискуссионные площадки для коллективов-участников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23740&page=1

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