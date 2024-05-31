«Арктическая сцена»: завершился региональный этап Международного театрального фестиваля

Завершился региональный этап II Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». Мероприятие проводится областным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Региональный этап фестиваля проводился в онлайн-формате, участие в нем приняли любительские театры из Мурманска, Полярного, Кандалакши, Мончегорска, Кировска, Апатитов и других муниципалитетов. Лучшим среди 12 самодеятельных театров был признан Народный самодеятельный коллектив театр имени Юшкевича Ловозерского Центра развития досуга и культуры, который представил постановку «Антигона. Это миф…» Софокла и Жана Ануя. Спектакль будет представлен в статусе «Гость фестиваля» на втором этапе – артисты покажут его на одной из профессиональных сценических площадок мурманских театров.

Участниками второго этапа фестиваля станут творческие коллективы профессиональных театров Мурманской области и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Экспертный совет фестиваля выберет лучшие постановки, которые покажут в Мурманске в ноябре этого года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, впервые фестиваль прошёл в Мурманске в 2022 году. Тогда более 4000 жителей Кольского Заполярья посмотрели 13 постановок от артистов из Мурманска, Перми, Петрозаводска, Архангельска, Минска, Могилёва, Рязани и Челябинска. За новостями фестиваля и расписанием театральных показов можно следить на информационных ресурсах «Арктической сцены».

Фото: https://gov-murman.ru