«Арктическая школа»: новые пространства для учеников и дошкольников Заозерска

В Заозерске появятся два обновленных образовательных пространства, реализованных в рамках регионального проекта «Арктическая школа» и стратегического плана «На Севере – жить!».

В ЗАТО город Заозерск появится сразу два новых пространства: детский сад «Радуга» получил грант в сумме 2,5 миллиона рублей на организацию нового развивающего пространства «Уникум.Малыш», предназначенного для младших воспитанников; второе обновленное пространство откроют в школе №289. Здесь ребята смогут изучать современные технологии и управлять беспилотниками благодаря современному кабинету, оснащённому специальным оборудованием. Сумма гранта составила 4 миллиона рублей.

Как сообщает администрация муниципалитета, торжественное открытие пространств планируется в ближайшее время.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457276273%2Fwall-171749274_43612