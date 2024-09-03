«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересно

В 25 школах города Мурманска 2 сентября открылись современные пространства, обновленные по программе «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В школах №№13, 23, 37, 42, гимназиях №№5 и 9 юные мурманчане будут учиться в обновленных кабинетах информатики, в школах №№ 45, 49, 57 и гимназии №10 преобразились кабинеты химии, уроки биологии станут интереснее в школе №34, а физика будет даваться легче ученикам гимназии №2, в прогимназии №24 ребят обрадует новый кабинет английского языка. Готовиться к олимпиадам будет проще в кванториуме школы №50, набираться дополнительных знаний - в уютной библиотеке школы №41.

Новые актовые залы Мурманского международного лицея и школы №38 порадуют ребят на общешкольных мероприятиях, а обедать в красивых столовых будут ученики школ №№ 3 и 33. Четыре современных спортзала появились в школах №№5, 21, 22 и прогимназии № 51. Новые мастерские и стильно оформленная рекреация порадуют ребят из школ №№28 и 43.

В детском саду № 101 преобразился музыкальный зал.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего с начала действия программы в 2021 году в областном центре преобразились 66 пространств в школах и детских садах. С учётом этого года губернаторская программа охватила 100% школ города и региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28401&page=1