«Арктическая школа»: в мурманском детском саду преобразился музыкальный зал

Обновление стало возможным благодаря победе инициативной группы детского сада №101 (просп. Кирова, 18) в губернаторском проекте «Арктическая школа» по направлению «Пространства дошкольных образовательных организаций».

В музыкальном зале были выполнены работы по текущему ремонту стен, полов, потолков с заменой светильников и по оформлению стен интерьерным рисунком. Закуплена мебель, акустическое фортепиано, и другие инструменты, тематические занавесы, ноутбук, интерактивный комплекс с программным обеспечением «Интерактивный пол Magium».

— Разнообразнее игры дошкольников станут с современным комплексом «Интерактивный пол Magium» — специальная программа позволяет превратить обычный пол в интерактивную поверхность и проводить занятия, подходящие для детей всех возрастов, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Уверен, нашим педагогам будет намного приятнее, а детям — интереснее заниматься в обновленном пространстве.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в этом году в рамках проекта «Арктическая школа», входящего в региональный план «На Севере — жить!», сформированный по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в областном центре ведётся ремонт пространств 26 образовательных организаций города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28191&page=1