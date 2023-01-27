«Арктическая школа»: в областном бюджете на предоставление грантов предусмотрено 100 млн рублей

По решению губернатора Мурманской области Андрей Чибиса внесены изменения в порядок предоставления грантов по программе «Арктическая школа». В 2023 году запланировано предоставить 26 грантов по 7 направлениям на сумму 100 млн рублей. Конкурсный отбор стартует 30 января.

Проект, реализуемый по инициативе губернатора с 2021 года в рамках плана мероприятий по развитию Мурманской области «На Севере – жить», уже позволил преобразовать 156 образовательных пространств в 98 школах и 35 детских садах.

30 января будет дан старт конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» на 2023 год. Всего запланировано предоставить 26 грантов по 7 направлениям: 16 грантов – школам, 10 грантов – детским садам.

Основными особенностями реализации проекта в 2023 году является существенное увеличение размеров грантов (по отдельным направлениям – в 2-2,5 раза), а также появление нового направления предоставления гранта: помимо традиционных направлений по преобразованию школьных столовых, спортивных, общественных и учебных пространств, у школ появилась возможность получить грант на создание опорных площадок для подготовки учеников к олимпиадам. Детские сады смогут направить средства гранта на преобразование общественных и внутренних пространств.

Как сообщает региональное Министерство образования, в областном бюджете на предоставление грантов предусмотрено 100 млн рублей. Объявление о начале конкурного отбора, порядок, время и место подачи заявок на участие в конкурсном отборе, протоколы с результатами конкурсного отбора будут размещены на официальном сайте Министерства образования и науки в разделе «Новости», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджере «Telegram».

Фото: https://gov-murman.ru