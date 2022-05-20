Арктическая заморозка - Минтрансу РФ поручено снизить цены на ввозимые Северным морским путем товары

Вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минтрансу РФ добиться снижения цен на товары, доставляемые в регионы Дальнего Востока и Арктики по Северному морскому пути.

«У нас много вопросов к Минтрансу, поскольку сегодня транспорт, фрахт судов, цена моторного топлива приводит к повышению стоимости товаров и продуктов, завозимых по Северному завозу. Это угроза, потому что повлияет на жизнь людей на Дальнем Востоке. Мы этого допустить не должны. Минтранс получил соответствующие поручения, они должны добиться снижения цен. Посмотрим, как у них это получится», - сказал Трутнев журналистам 19 мая в ходе рабочей поездки в Магаданскую область.

Как пишет ТАСС, Трутнев прибыл в Магаданскую область 18 мая, чтобы проверить реализацию инвестиционных проектов, встретиться с инвесторами и руководством крупных предприятий региона, а также провести совещание по социально-экономическому развитию Колымы. Руководство области уже представило Трутневу работу по разработке мастер-плана Магадана.