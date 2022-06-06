«Арктические берега» - правительство Мурманской области ведёт подготовку выпускного для учащихся 9-х и 11-х классов

Ключевым мероприятием станет фестиваль «Арктические берега». Об этом северянам сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках оперативного совещания.

«Правительство Мурманской области ведёт активную подготовку по организации выпускного для наших 9- и 11-классников, чтобы после сдачи всех экзаменов они могли хорошо повеселиться и провести время. Главной праздничной площадкой для выпускников региона станет Поморская набережная города Колы, где будет дан старт большому фестивалю «Арктические берега», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Фестиваль «Арктические берега» пройдёт 24 июня в 18.00. В этот вечер на Поморской набережной для выпускников будут работать сразу несколько интерактивных площадок и тематических фотозон, а также состоится open air с участием певицы Мари Краймбрери, сообщает региональное Министерство информационной политики.