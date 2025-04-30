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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 19:35

Арктические бренды активно участвуют в конкурсе «Знай наших»

Продолжается приём заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Знай наших», направленного на поддержку перспективных российских брендов. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. 

На платформе конкурса уже зарегистрировано более 3,9 тысячи заявок из разных субъектов РФ. Предприниматели Кольского Заполярья активно представляют свои бренды, по количеству поданных заявок Мурманская область в тройке регионов-лидеров по СЗФО.

Среди партнёров конкурса – «Wildberries», «OZON», «Почта России», Роскачество, «Авторадио» и другие. В 2025 году к ним присоединились Российский экспортный центр, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках, а также футбольный клуб ЦСКА, планирующий создать интересные коллаборации с победителями.

Заявки принимаются до 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Дополнительно предусмотрены специальные номинации от партнёров.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

С целью поддержки и продвижения отечественных брендов Агентством стратегических инициатив совместно с партнерами создан телеграм-канал «Знай наших».

Больше информации о мероприятиях для предпринимателей, действующих программах и поддержке бизнеса – на официальной странице Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в социальной сети https://vk.com/mer51.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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