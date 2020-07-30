Арктические инвестпроекты комиссия по вопросам развития Арктики рассмотрит в августе

Президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики в августе 2020 года рассмотрит заявки на получение инфраструктурной поддержки в Арктике. Планируется, что на заседании будут рассмотрены четыре проекта из Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций.

Всего на получение инфраструктурной поддержки в Арктике могут рассчитывать семь инвестпроектов которые позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.

«Рассмотрение проектов на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики ожидается в августе 2020 года. Потребность в финансировании инфраструктуры для них учтена в проекте новой редакции госпрограммы развития Арктики», - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

По словам Козлова, соотношение частных и бюджетных инвестиций в рамках этих проектов составляет 10 к 1.