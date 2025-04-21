Арктические морские порты и внутренние морские пути необходимо соединить — Николай Патрушев

Арктические морские порты с инфраструктурой железнодорожных и автомобильных перевозок, а также внутренними водными путями, необходимо соединить для превращения Трансарктического коридора в одну из основных транспортных магистралей РФ. Кроме того, необходимо развивать отечественный дноуглубительный флот, заявил в конце прошлой недели помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

- В целях эффективного использования потенциала Трансарктического коридора и превращения его в одну из главных транспортных артерий страны важно обеспечить на всем его протяжении развитие портовой инфраструктуры. В первую очередь, необходима модернизация и развитие ключевых морских портов арктической зоны России, — сказал Патрушев в Архангельске на совещании по вопросу развития портовой инфраструктуры в интересах обеспечения функционирования Трансарктического транспортного коридора. Совещание прошло по поручению Президента России Владимира Путина.

Председатель Морской коллегии отметил, что в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по развитию морских портов Мурманск, Архангельск, Сабетта, запланированы мероприятия по реконструкции причалов порта Дудинка, ведётся строительство портовых мощностей в порту Диксон.

Учитывая, что только треть арктических портов имеет железнодорожное сообщение, и в связи с прогнозируемым увеличением объёмов перевозки грузов требуется развитие подводящей транспортной инфраструктуры. Следует обеспечить сопряжение морских портов с железнодорожным, автомобильным видами транспорта, внутренними водными путями страны, — подчеркнул помощник президента.

Он добавил, что планируемый рост грузопотока будет обеспечиваться с использованием крупнотоннажных судов.

- В связи с этим объективно возрастает потребность в обеспечении необходимых глубин и проведении дноуглубительных работ. Учитывая уход с российского рынка крупнейших европейских дноуглубительных компаний и значительный рост стоимости на этом фоне дноуглубительных работ, проводимых силами китайских компаний, необходимо строить собственный дноуглубительный флот, способный работать, в том числе в арктических широтах, — сказал Николай Патрушев.

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