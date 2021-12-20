Арктические мотострелки отработали тактику рейдовых действий

На военном полигоне арктической бригады армейского корпуса Северного флота в районе посёлка Алакуртти военнослужащие отработали тактику рейдовых действий в Арктике на армейских снегоходах А-1 и лыжно-гусеничных снегоходах ТТМ-1901 «Беркут».

С военнослужащими прошли занятия по слаживанию отделений при действии группы в передовом дозоре. Мотострелки отработали поиск диверсионных групп, организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника.

Особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время отработки учебных вопросов по захвату противника арктические мотострелки постоянно получали внезапные вводные для развития у военнослужащих навыков принятия нестандартных решений в динамично меняющейся обстановке.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399623@egNews