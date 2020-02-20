Арктические мотострелки почтили память защитников Заполярья лыжным марш-броском по рубежу Верман

В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели лыжный марш-бросок протяжённостью 30 километров по местам боёв Великой Отечественной войны на Кандалакшском направлении.

В военно-патриотической акции, которую арктические мотострелки посвятили грядущему 75-летию Великой Победы советского народа над фашизмом, приняли участие наиболее подготовленные бойцы из подразделений бригады. Их маршрут проходил по линии обороны советских войск Карельского фронта, созданному по течению реки Средний Верман, под названием «Рубеж Верман». Помимо лыжников в марш-броске были задействованы две собачьи упряжки, перевозившие тыловое имущество и продовольствие.

Старт лыжного перехода был дан от мемориала «Рубеж Верман», а финиш состоялся у памятника «Защитникам советского Заполярья» в поселке Алакуртти Мурманской области, где дислоцируется арктическая мотострелковая бригада.

Как сообщает пресс-служба СФ, путь лыжников проходил по снежной целине в лесистой местности со сложным рельефом, затяжными подъемами и спусками. Высота снежного покрова составляла около полутора метров. В ходе марш-броска арктические мотострелки не только проверили свои силы и выносливость, но и провели ряд экспериментов по использованию современной аппаратуры связи в условиях Крайнего Севера.

Перед началом лыжного перехода и после его окончания военнослужащие арктической бригады провели митинги у воинских мемориалов, возложили к ним цветы и венки. Память защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.